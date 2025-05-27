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В дома екатеринбургского Компрессорного вернули свет

Энергетики завершили работы по восстановлению электроснабжения на Компрессорном в Екатеринбурге.

В дома микрорайона Компрессорный в Екатеринбурге вернулся свет. Сегодня утром энергетики завершили аварийно-восстановительные работы, которые велись всю ночь.

«Электроснабжение потребителей в микрорайоне Компрессорный было восстановлено в 09:30 в полном объеме. Причина технологического нарушения — повреждение кабельных линий», — рассказали ЕАН в пресс-службе компании «Россети Урал».

Напомним, что в многоэтажках на улицах Латвийской и Карельской электричество пропало накануне около 20:00. Представители управляющих компаний в домовых чатах сообщили жильцам, что произошла авария. Бригада «Россети Урал» — «Екатеринбург» оперативно прибыла на место, выполнила необходимые переключения для перевода нагрузки по резервным схемам в местах, где это возможно. Из-за повреждения нескольких кабельных линий части потребителей пришлось ждать возвращения электричества до утра.