В дома екатеринбургского Компрессорного вернули свет

Напомним, что в многоэтажках на улицах Латвийской и Карельской электричество пропало накануне около 20:00. Представители управляющих компаний в домовых чатах сообщили жильцам, что произошла авария. Бригада «Россети Урал» — «Екатеринбург» оперативно прибыла на место, выполнила необходимые переключения для перевода нагрузки по резервным схемам в местах, где это возможно. Из-за повреждения нескольких кабельных линий части потребителей пришлось ждать возвращения электричества до утра.