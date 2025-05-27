В Братске может появиться объездная дорога для грузовиков

— Чтобы перенаправить поток большегрузов в обход Энергетика, нужно отремонтировать дорожные участки. Но для начала, придется решить юридические вопросы, так как часть дороги находится в собственности у города, другая — у Братского района. Также под дорогой есть участки земли лесного фонда, — сообщили в администрации города Братска.