В Братске может появиться объездная дорога для грузовиков

В Братске местные власти обсудили строительство объездной дороги, чтобы освободить районы Энергетика и Гидростроителя от большегрузов. За сутки по трассе «Вилюй» проходит до 20 тысяч машин. Они создают шумовую нагрузку, выхлопы и риски аварий.
— Чтобы перенаправить поток большегрузов в обход Энергетика, нужно отремонтировать дорожные участки. Но для начала, придется решить юридические вопросы, так как часть дороги находится в собственности у города, другая — у Братского района. Также под дорогой есть участки земли лесного фонда, — сообщили в администрации города Братска.
После решения правовых вопросов, будут разрабатывать проект ремонта или реконструкции объезда с учетом дорожных требований. Средства на проектирование возьмут из городского бюджета.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что на ремонт дорог в Иркутской области выделят 27,8 миллиарда рублей.