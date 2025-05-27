Магнитная буря вновь накроет Землю: когда ожидать очередной геомагнитный шторм

Стоит отметить, что мощность этой бури будет равна G1. Однако, несмотря на то, что геомагнитный шторм относительно слабый, все равно некоторые метеозависимые люди могут чувствовать недомогание, упадок сил и скачки давления, а также головную боль. Врачи советуют таким людям на время магнитных бурь нужно отказаться от силовых тренировок в пользу прогулок на свежем воздухе.