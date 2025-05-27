Магнитная буря вновь накроет Землю: когда ожидать очередной геомагнитный шторм

Магнитная буря вскоре вновь накроет Землю. Об этом сказано на официальном сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Согласно прогнозам, относительно сильный геомагнитный шторм начнется утром 28 мая и продлится до полудня. К вечеру состояние магнитосферы нормализуется.
Стоит отметить, что мощность этой бури будет равна G1. Однако, несмотря на то, что геомагнитный шторм относительно слабый, все равно некоторые метеозависимые люди могут чувствовать недомогание, упадок сил и скачки давления, а также головную боль. Врачи советуют таким людям на время магнитных бурь нужно отказаться от силовых тренировок в пользу прогулок на свежем воздухе.
Ранее магнитная буря была отмечена 17 мая. Эксперты отмечают, что такие явления характерны для периодов повышенной солнечной активности, когда потоки заряженных частиц особенно сильно взаимодействуют с магнитосферой Земли.