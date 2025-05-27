Сдача ЕГЭ по математике стартовала в школах Кубани

27 мая выпускники сдают ЕГЭ по математике — одному из обязательных предметов. Экзамен по всей Кубани будут писать 27 тысяч человек. Более 12 тысяч школьников выбрали профильный уровень.
К выпускникам в своих соцсетях обратился губернатор края Вениамин Кондратьев.
«Для всех наших выпускников наступил ответственный период. Сегодня они сдают Единый государственный экзамен по математике — одному из обязательных предметов ЕГЭ. Желаю ребятам преодолеть волнение и получить максимальный балл. Уверен, всё получится», — написал Вениамин Кондратьев.
29 и 30 мая выпускники сядут за парты проверить знания по русскому языку. 2 июня в графике обществознание и физика, 5 июня — биология, география, иностранные языки.
Ранее в школах Краснодара стартовал основной государственный экзамен (ОГЭ). В этом году его будут сдавать почти двадцать тысяч девятиклассников. Первыми в списке на сдачу экзамена стоят выпускники, которые выбрали иностранный язык. 26 мая проверят знания по биологии, информатике, обществознанию и химии. 29 мая сдадут географию, историю и физику. Математика назначена на 3 июня. 9 июня за парты сядут сдать обязательный экзамен по русскому языку. Последний день экзаменов — 16 июня.