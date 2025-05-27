Сдача ЕГЭ по математике стартовала в школах Кубани

Ранее в школах Краснодара стартовал основной государственный экзамен (ОГЭ). В этом году его будут сдавать почти двадцать тысяч девятиклассников. Первыми в списке на сдачу экзамена стоят выпускники, которые выбрали иностранный язык. 26 мая проверят знания по биологии, информатике, обществознанию и химии. 29 мая сдадут географию, историю и физику. Математика назначена на 3 июня. 9 июня за парты сядут сдать обязательный экзамен по русскому языку. Последний день экзаменов — 16 июня.