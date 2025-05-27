«Акрон» и «Крылья» заняли 14 и 12 места по ожидаемым голам в последнем туре РПЛ

«Акрон» в Самаре уступил «Локомотиву» с разницей в три мяча — 1:4, а «Крылья Советов» и «Факел» не выявили победителя в Воронеже — 1:1 (12+). Причем для Игоря Осинькина выездная игра стала последней в роли наставника «зелено-бело-синих».