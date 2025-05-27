«Акрон» и «Крылья» заняли 14 и 12 места по ожидаемым голам в последнем туре РПЛ

В сумме команды набрали в решающем круге чемпионата 2,07 балла по этому показателю.
«Акрон» в Самаре уступил «Локомотиву» с разницей в три мяча — 1:4, а «Крылья Советов» и «Факел» не выявили победителя в Воронеже — 1:1 (12+). Причем для Игоря Осинькина выездная игра стала последней в роли наставника «зелено-бело-синих».
Его теперь уже бывшая команда набрала 1,35 балла по ожидаемым голам. Это 12-е место среди других клубов РПЛ. Подопечные Заура Тедеева заработали 0,72 и заняли 14-ю строчку, сообщает «Яндекс Спорттех».
Недавно писали, что 23-летний бразильский защитник Пауло Витор может покинуть тольяттинский «Акрон». В прошедшем сезоне легионер не отметился результативными действиями.
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