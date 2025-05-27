Опубликовано расписание «Столицы закатов» в первые летние выходные

Фестиваль «Столица закатов» стартует в Нижнем Новгороде уже в эти выходные, 31 мая — 1 июня. Первые мероприятия пройдут уже в пятницу, сообщают организаторы.
В пятницу, 30 мая, пройдет «Соло на закате» на двух площадках — на Нижневолжской набережной напротив Академии Маяк, а также на набережной Федоровского.
В субботу, 31 мая, по традиции стартует и «Гастрономическая Рождественская»: теперь каждую субботу до конца лета улица Рождественская будет превращаться в центр кулинарного и культурного притяжения. Еженедельно организаторы будут задавать новую тематику, создавая уникальную атмосферу каждого уикенда. Посетителей ждут гастрономические открытия, музыкальные выступления и насыщенная развлекательная программа.
В этот день в сквере Свердлова будет работать Детская барахолка. Вечером концерты пройдут на набережной Федоровского, в Кремле, около катера «Герой» на Нижневолжской набережной и на Стрелке.
В воскресенье, 1 июня, вечерние выступления музыкантов состоятся на набережной Федоровского и в Кремле.
Напомним, что мультижанровый музыкальный фестиваль «Столица закатов» стартует в Нижнем Новгороде уже 31 мая. Он откроется концертом Евы Польны на сцене «Ракушка» в Александровском саду. В фестивале помимо Александровского сада также будут задействованы такие городские площадки, как набережная Федоровского, Нижне-Волжская набережная у Катера Герой и напротив академии Маяк, территория Стрелки и Кремль. Кроме того, мероприятия пройдут в сквере Свердлова и на улице Рождественской от площади Маркина до улицы Широкой.
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