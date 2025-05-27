Опубликовано расписание «Столицы закатов» в первые летние выходные

Напомним, что мультижанровый музыкальный фестиваль «Столица закатов» стартует в Нижнем Новгороде уже 31 мая. Он откроется концертом Евы Польны на сцене «Ракушка» в Александровском саду. В фестивале помимо Александровского сада также будут задействованы такие городские площадки, как набережная Федоровского, Нижне-Волжская набережная у Катера Герой и напротив академии Маяк, территория Стрелки и Кремль. Кроме того, мероприятия пройдут в сквере Свердлова и на улице Рождественской от площади Маркина до улицы Широкой.