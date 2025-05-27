Хабаровчане встретили агитпоезд министерства обороны России

— Центральные экспонаты экспозиции: копии Знамени Победы, орденов Победы и Славы; также представлены работы фронтового художника Юрия Сивачева — действующего военнослужащего, который ездит в творческие командировки в зону СВО. Установлен монитор с выведенной базой данных «Мемориал», где можно посмотреть информацию о своих родственниках — участниках Великой Отечественной войны. Радует, что экспозиция нашего вагона интересует молодежь, причем разных возрастов. Они задают много вопросов. Один из юных гостей в базе «Мемориала» нашел своего деда, он оказался Героем Советского Союза, и этот важный факт своей семейной истории парень даже не знал, — рассказал начальник выставочного отдела Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Федор Зорин.