Хабаровчане встретили агитпоезд министерства обороны России

Сегодня в Хабаровск прибыл агитационно-пропагандистский поезд «Единство в памяти. Сила в подвиге!». Патриотический эшелон более месяца следует через всю Россию, до прибытия в Хабаровск он посетил 38 станций, три из которых расположены в нашем регионе, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Патриотическая акция Минобороны России приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Воинский эшелон побывает в 61 регионе России.
На перроне станции Хабаровск-1 прошел митинг, присутствующих приветствовали вице-губернатор Хабаровского края Сергей Кузнецов, мэр Хабаровска Сергей Кравчук, представители Восточного военного округа.
В состав вошли тематические вагоны всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»; «Служение Отечеству — мой выбор!», где молодые люди могли узнать о поступлении в высшие военно-учебные заведения Минобороны РФ; вагон, посвященный Сухопутным войскам, в экспозицию которого вошли образцы вооружения, экипировки, средств радиационной, химической и биологической защиты; вагон «Память и слава» с историческими фотографиями и картинами, а также артефактами, найденными поисковыми отрядами; на железнодорожных платформах размещена трофейная техника, захваченная российскими военнослужащими в зоне проведения специальной военной операции.
В музейном вагоне представлены экспонаты из Центрального музея Вооруженных сил России, Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, Военно-медицинского музея, Центрального военно-морского музея.
— Центральные экспонаты экспозиции: копии Знамени Победы, орденов Победы и Славы; также представлены работы фронтового художника Юрия Сивачева — действующего военнослужащего, который ездит в творческие командировки в зону СВО. Установлен монитор с выведенной базой данных «Мемориал», где можно посмотреть информацию о своих родственниках — участниках Великой Отечественной войны. Радует, что экспозиция нашего вагона интересует молодежь, причем разных возрастов. Они задают много вопросов. Один из юных гостей в базе «Мемориала» нашел своего деда, он оказался Героем Советского Союза, и этот важный факт своей семейной истории парень даже не знал, — рассказал начальник выставочного отдела Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Федор Зорин.