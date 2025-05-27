В Омской области прекращают полномочия умершего депутата

27 апреля из жизни ушел 81-летний депутат Законодательного собрания Омской области Василий Архипов. Вопрос о досрочном прекращении его полномочий парламент рассмотрит послезавтра, 29 мая.
Напомним, депутат представлял КПРФ, где работал с 2011 года. Успешно переизбрался в 2016 и 2021 годах. В последний созыв Архипов входил в состав комитета по законодательству и местному самоуправлению.
До политкарьеры Архипов около 30-ти лет служил в рядах Советской армии. Окончил Военную политическую академию имени Ленина. После увольнения в запас трудился на заводе «Омскгидропривод». В 1999 году основал общественную организацию ветеранов.
«В памяти знавших Василия Николаевича людей он навсегда останется верным товарищем, человеком неравнодушным, готовым оказать поддержку. Он пользовался заслуженным уважением у коллег», — высказались о скончавшемся депутате омские парламентарии.