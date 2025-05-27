Крестный ход пройдёт в Хабаровске в день Святой Троицы

Также гостей ждет благотворительная ярмарка (0+), на которой хабаровские храмы и воскресные школы представят различные товары и творческие поделки: от сладостей до уникальных изделий ручной работы! Во время концерта можно будет подкрепиться кашей из полевой кухни и чаем.