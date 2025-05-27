Крестный ход пройдёт в Хабаровске в день Святой Троицы

8 июня 2025 года, в праздник Святой Троицы, по благословению митрополита Хабаровского и Приамурского Артемия, начнёт шествие общегородской Крестный ход (0+). Это еще одна добрая традиция, призванная духовно объединить жителей хабаровской земли, со ссылкой на информационный отдел Хабаровской епархии передаёт ИА AmurMedia.
Движение участников Крестного хода планируется начать от стен Спасо-Преображенского кафедрального собора. После Божественной литургии в главном храме края, которую возглавит митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий, верующие пройдут с молитвой по улице Тургенева до Градо-Хабаровского собора Успения Божией Матери, расположенного на Соборной (Комсомольской площади), где на паперти будет совершен общий молебен. Начало молитвенного шествия в 11:30.
По окончании Крестного хода в парке им. Н. Н. Муравьёва-Амурского, на сцене «Ракушка» жителей и гостей Хабаровска ждёт праздничная программа с участием лучших коллективов города и края, а также учеников воскресных школ.
Также гостей ждет благотворительная ярмарка (0+), на которой хабаровские храмы и воскресные школы представят различные товары и творческие поделки: от сладостей до уникальных изделий ручной работы! Во время концерта можно будет подкрепиться кашей из полевой кухни и чаем.