РФПИ выделит 2,5 миллиарда рублей на строительство «Ахмат Тауэр» в Грозном

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) направит 2,5 миллиарда рублей на реализацию проекта многофункционального высотного комплекса «Ахмат тауэр», который будет построен в центре Грозного. Об этом сообщил представитель фонда Андрей Колокольников.
Выделенные средства покроют два начальных этапа — актуализацию проектной документации и начало работ по укладке фундаментной плиты.
Соответствующее соглашение подписали вице-премьер правительства Чечни и министр экономического и территориального развития региона Рустам Шаптукаев, первый заместитель гендиректора РФПИ Азер Мамедов, директор центра развития девелоперских проектов ПСБ Алексей Эскиндаров и гендиректор ООО МФК «Ахмат тауэр» Адам Докаев, передает ТАСС.
30 апреля также стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин по видеосвязи запустил строительство автомобильного моста через реку Туманную, который соединит Россию и КНДР. Политик уверен, что новый мост является знаковым этапом в отношениях двух государств. Данное событие сможет поспособствовать более тесному сотрудничеству.