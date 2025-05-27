РФПИ выделит 2,5 миллиарда рублей на строительство «Ахмат Тауэр» в Грозном

30 апреля также стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин по видеосвязи запустил строительство автомобильного моста через реку Туманную, который соединит Россию и КНДР. Политик уверен, что новый мост является знаковым этапом в отношениях двух государств. Данное событие сможет поспособствовать более тесному сотрудничеству.