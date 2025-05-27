Государство поможет детям, зачатым после смерти отца

В отличие от изначального варианта законопроекта, из текста исключено требование о наличии брака между матерью и умершим отцом. Это позволит получать выплаты детям, рожденным вне брака, если отцовство доказано. На реализацию инициативы в 2025 году потребуется 92,4 миллиона рублей из федерального бюджета. В последующие годы расходы будут расти: в 2026 году — 109,8 миллионов рублей, в 2027 году — 114,3 миллионов рублей. После принятия закона Минтруд в течение трех месяцев разработает приказ с перечнем необходимых документов для оформления нового вида пенсии.