Государство поможет детям, зачатым после смерти отца

Право на пенсию получат дети, рожденные по истечении 300 дней после смерти мужчины.
В Госдуму внесен законопроект, который позволит детям, зачатым с помощью «постмортальной репродукции» — то есть после смерти отца с использованием его генетического материала, — получать страховую пенсию по потере кормильца. Ранее такие выплаты были невозможны, так как дети не находились на иждивении умершего на момент его смерти.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКС защитил права детей, зачатых после смерти отца.
«Сенаторы внесли в Госдуму законопроект о назначении пенсии по потере кормильца детям, зачатым после смерти отца», — пишет «Коммерсант». Согласно законопроекту, право на пенсию получат дети, рожденные по истечении 300 дней после смерти мужчины, отцовство которого установлено в судебном порядке. Выплаты будут назначаться до достижения ребенком 18 лет, а при обучении в вузе или ссузе — до окончания учебы, но не дольше 23 лет.
В отличие от изначального варианта законопроекта, из текста исключено требование о наличии брака между матерью и умершим отцом. Это позволит получать выплаты детям, рожденным вне брака, если отцовство доказано. На реализацию инициативы в 2025 году потребуется 92,4 миллиона рублей из федерального бюджета. В последующие годы расходы будут расти: в 2026 году — 109,8 миллионов рублей, в 2027 году — 114,3 миллионов рублей. После принятия закона Минтруд в течение трех месяцев разработает приказ с перечнем необходимых документов для оформления нового вида пенсии.
Необходимость поправок возникла после решения Конституционного суда по делу жительницы Санкт-Петербурга Марии Щаниковой. Она родила двойню, используя замороженный биоматериал умершего супруга, и столкнулась с отказом в назначении пенсии по потере кормильца. Суд признал, что существующее законодательство не учитывает случаи «постмортальной репродукции» и указал на необходимость социальной защиты таких детей.