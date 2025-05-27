Новые виды бабочек в Лаосе назвали в честь Валентина Гафта и Чеширского кота

А Lemaireia cheshiri оказалась неуловимой, как Чеширский кот. «Если Лемария гуло (Lemaireia gulo), это относительно массовый вид, просто раньше его считали другим видом, поскольку не проводили качественных генетических исследований, то Лемария чешири, судя по всему, редкий вид, морфологически и генетически хорошо отличающийся. Но, тем не менее, она раньше либо терялась среди особей Лемарии гуло, потому что она живет в том же месте и летит в то же время, либо она действительно супер редкая и ее мало кто ловит», — уточнил энтомолог.