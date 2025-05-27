Новые виды бабочек в Лаосе назвали в честь Валентина Гафта и Чеширского кота

АРХАНГЕЛЬСК, 27 мая. /ТАСС/. Российские ученые открыли три новых для науки вида бабочек в Лаосе, рассказал ТАСС старший научный сотрудник Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика П. А. Лаверова Уральского отделения РАН (ФИЦКИА) Виталий Спицын. Это крупные бабочки из семейства сатурний или павлиноглазок.
Новым бабочкам дали имена: Cricula gafti в честь актера Валентина Гафта, название Lemaireia cheshiri происходит от Чеширского кота, а Lemaireia gulo от латинского названия росомахи (Gulo gulo).
«При ревизии сатурний Лаоса мы выявили три новых вида. Крикула Гафта, названная в честь выдающегося актера, была выделена нами по морфологии. Коричневая небольшая любопытная бабочка, с загнутой вершиной верхнего крыла. В дальнейшем мы ее отсеквенировали, и подтвердилось, что вид хорошо отличается от близких видов не только морфологически, но и генетически», — рассказал Спицын.
Для вида Lemaireia gulo сначала энтомолог хотел предложить другое название. «Была идея назвать ее в честь Дейви Джонса, потому что у этого вида есть интересная морфологическая особенность: у нее хоботок раздвоен и от хоботка отходят выросты наподобие щупалец Дейви Джонса», — пояснил собеседник агентства. Но остановились на gulo (росомаха), поскольку у самцов этой бабочки есть склерозированная пластинка с шипами, напоминающими лапу росомахи.
А Lemaireia cheshiri оказалась неуловимой, как Чеширский кот. «Если Лемария гуло (Lemaireia gulo), это относительно массовый вид, просто раньше его считали другим видом, поскольку не проводили качественных генетических исследований, то Лемария чешири, судя по всему, редкий вид, морфологически и генетически хорошо отличающийся. Но, тем не менее, она раньше либо терялась среди особей Лемарии гуло, потому что она живет в том же месте и летит в то же время, либо она действительно супер редкая и ее мало кто ловит», — уточнил энтомолог.
Lemaireia cheshiri и Lemaireia gulo — это бабочки с размахом крыльев около семи сантиметров. Они желтого цвета с глазками на крыльях. Чеширская лемария отличается коричневым рисунком на крылышках.
Охрана бабочек и лесов.
Открытия были сделаны в ходе ревизии сатурний Лаоса. Сатурнии — это семейство ночных бабочек, для которых характерны яркая окраска и крупные размеры — до 20 см в размахе крыльев. «Но, несмотря на то, что они такие большие, казалось бы, должны быть хорошо изучены, изучены они были крайне плохо и с огромным количеством таксономических ошибок», — отметил Спицын.
До ревизии, проведенной российскими учеными, считалось, что в Лаосе обитает около 20 видов сатурний. Исследователи ФИЦКИА выявили 41 вид. Часть из них являются криптическими, или видами-двойниками. То есть они практически неразличимы по морфологическим признакам, но при этом значительно отличаются генетически.
Исследование имеет большое практическое значение, поскольку сатурнии обитают в лесных массивах. А в настоящее время тропические леса активно вырубаются. «Лаос, который нам казался все еще зеленым и лесистым, уже вырублен очень сильно. И огромные территории уже без леса», — рассказал ученый. А эти бабочки питаются древесными растениями и обитают на ограниченной территории, и, когда лес вырубают, вид исчезает. «Очень хотелось бы верить, что наши исследования помогут их охранять», — добавил он.