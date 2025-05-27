«Каролина» впервые с 2006 года выиграла матч в финале Востока

Отметим, что «Каролина» впервые за 19 лет смогла одержать победу в финале Восточной конференции Кубка Стэнли. «Харрикейнз» в последний раз побеждали в финале конференции только в 2006 году. В тот раз они обыграли «Баффало Сейбрз» и вышли в финал розыгрыша Кубка Стэнли, который потом и выиграли.