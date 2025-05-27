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«Каролина» впервые с 2006 года выиграла матч в финале Востока

Сегодня в Национальной хоккейной лиге состоялся очередной матч полуфинальной серии между «Флоридой» и «Каролиной».

Сегодня в Национальной хоккейной лиге состоялся очередной матч полуфинальной серии между «Флоридой» и «Каролиной». Встреча завершилась со счетом 0:3 в пользу гостей.

У «Каролины» шайбы забросили Логан Стэнковен, Себастьян Ахо и Джордан Стаал. Нападающий Андрей Свечников и защитник Александр Никишин отметились результативными передачами. Для Никишина набранное очко стало первым в его карьере в НХЛ.

Отметим, что «Каролина» впервые за 19 лет смогла одержать победу в финале Восточной конференции Кубка Стэнли. «Харрикейнз» в последний раз побеждали в финале конференции только в 2006 году. В тот раз они обыграли «Баффало Сейбрз» и вышли в финал розыгрыша Кубка Стэнли, который потом и выиграли.

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