Начальника управления капстроительства правительства Бурятии задержали

По данным следствия, в марте 2022 года Урбанов от лица возглавляемого учреждения заключил госконтракт с коммерческой организацией на выполнение работ по реконструкции здания в центре Улан-Удэ под размещение Театра кукол «Ульгэр». Общая сумма контракта — более 571 миллионов рублей. В декабре 2024 года на основании допсоглашения указанная цена контракта увеличилась до более 888 миллионов рублей.