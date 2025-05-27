Начальника управления капстроительства правительства Бурятии задержали

УЛАН-УДЭ, 27 мая — РИА Новости. Начальник государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства правительства Бурятии» задержан в Улан-Удэ, его подозревают в превышении полномочий, сообщило региональное СУСК РФ.
По данным с официального сайта управления, начальником учреждения является Анатолий Урбанов.
«Следственным отделом по Советскому району города Улан-Удэ СУ СК России по Республике Бурятия возбуждено уголовное дело в отношении начальника государственного казенного учреждения “Управление капитального строительства правительства Республики Бурятия”. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. “е” ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из иной личной заинтересованности)», — говорится в сообщении.
По данным следствия, в марте 2022 года Урбанов от лица возглавляемого учреждения заключил госконтракт с коммерческой организацией на выполнение работ по реконструкции здания в центре Улан-Удэ под размещение Театра кукол «Ульгэр». Общая сумма контракта — более 571 миллионов рублей. В декабре 2024 года на основании допсоглашения указанная цена контракта увеличилась до более 888 миллионов рублей.
«При этом подозреваемый для увеличения размера выплат подрядчику в обход установленных условий о сумме аванса утвердил новую смету, в которую была включена поставка оборудования на сумму почти 50 миллионов рублей. Однако поставка этого же оборудования на объект реконструкции была предусмотрена другим государственным контрактом», — отметили в СК.
В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы. По месту жительства подозреваемого проведены обыски, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
Реконструкция единственного в Бурятии театра кукол «Ульгэр» стартовала в феврале 2022 года по нацпроекту «Культура». Открытие было запланировано на весну 2024 года.