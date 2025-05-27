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В МИД назвали условие возможного вывода российских миротворцев из Приднестровья

Посол Озеров: российские миротворцы уйдут из ПМР при прогрессе переговоров.

Источник: Комсомольская правда

Российские миротворцы могут уйти из Приднестровья, если в переговорах по урегулированию конфликта в регионе произойдет прогресс. Об этом РИА Новости заявил посол России в Кишиневе Олег Озеров.

По словам дипломата, вопрос вывода миротворцев обсуждался и раньше, и Москва никогда не заявляла, что российские военные не будут выводиться из Приднестровья.

«Российская сторона говорит о том, что это должно быть сделано в рамках прогресса самого приднестровского урегулирования», — отметил Озеров.

Посол напомнил, что в основе формата «5+2», который признан на международном уровне, лежит соглашение 1992 года, по которому Россия не просто посредник, но и гарант урегулирования. И российский миротворческий контингент гарантирует, что боевые действия в Приднестровье не возобновятся. И уход ВС РФ из региона ни к чему хорошему не приведет.

«Необходимо полноценное восстановление переговорного процесса и обеспечение условий урегулирования взаимоотношений между левым и правым берегом, между Приднестровьем и официальным Кишиневом», — подчеркнул Озеров.

В 2023 году власти Приднестровской Молдавской республики (ПМР) попросили Россию увеличить число миротворцев в связи с рисками для безопасности, заявил глава представительства ПМР в РФ Леонид Манаков.

До этого сообщалось, что украинская армия перебросила тысячи солдат в Одесскую область. Как писали СМИ, сделано это было для того, чтобы начать подготовку провокаций против ПМР.