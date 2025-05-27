В МИД назвали условие возможного вывода российских миротворцев из Приднестровья

Посол напомнил, что в основе формата «5+2», который признан на международном уровне, лежит соглашение 1992 года, по которому Россия не просто посредник, но и гарант урегулирования. И российский миротворческий контингент гарантирует, что боевые действия в Приднестровье не возобновятся. И уход ВС РФ из региона ни к чему хорошему не приведет.