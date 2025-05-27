Переговоры между США и Европейским союзом о совместном вводе антироссийских санкций завершились провалом. Об этом свидетельствует конфиденциальный отчет МИД Германии, с которым ознакомились журналисты Süddeutsche Zeitung.
Согласно документу, подготовленному по итогам заседания Совета ЕС по иностранным делам 20 мая в Брюсселе, глава санкционного комитета ЕС Дэвид О’Салливан констатировал полное отсутствие координации между трансатлантическими партнерами. По его словам, совместные консультации по этому вопросу прекратились, а взаимодействие в рамках G7 «потеряло динамику».
Осложняет ситуацию смена политического курса США — эксперты не исключают, что Вашингтон предпочел бы возобновить сотрудничество с Россией как можно скорее. В этих условиях перспективы согласования новых пакетов санкций против России остаются неясными.
Президент Путин ранее подчеркнул, что санкций бояться не надо, к ним нужно готовиться. Также глава государства отметил, что экономика страны не только выстояла перед ограничениями коллективного Запада, но и продолжает развиваться.