В мэрии Самары рассказали о будущем заболоченного озера в парке Металлургов

Озеро в парке Металлургов в Самаре покрылось зелеными водорослями. Фотографии текущего состояния водоема сделал самарский блогер Евгений Щекин. Самарцы возмущены состояние озера и пишут комментарии под постами губернатора Вячеслава Федорищева ВКонтакте. На них ответили в департаменте городского хозяйства и экологии Самары.
— Работы по восстановлению водоема организованы в несколько этапов, — напомнили в ведомстве.
В прошлом году здесь пробурили эксплуатационную скважину. Как заверили в департаменте, сейчас скважина подпитывает озеро водой. В 2025 году планируют разработать проектную документацию, подсчитать, сколько денег нужно на восстановление уровневого режима озера, а также найти деньги, чтобы выполнить работы в 2026 году.
А чтобы уменьшить рост водорослей, МП «Парки Самары» планирует использовать биопрепараты, например, хлореллу.