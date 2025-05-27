В мэрии Самары рассказали о будущем заболоченного озера в парке Металлургов

В прошлом году здесь пробурили эксплуатационную скважину. Как заверили в департаменте, сейчас скважина подпитывает озеро водой. В 2025 году планируют разработать проектную документацию, подсчитать, сколько денег нужно на восстановление уровневого режима озера, а также найти деньги, чтобы выполнить работы в 2026 году.