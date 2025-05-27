Летние ограничения на движение грузового транспорта введут в Казахстане

Национальная компания «ҚазАвтоЖол» напоминает, что в летний период на территории Республики Казахстан ежегодно вводятся временные ограничения на движение тяжеловесных грузовых транспортных средств. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу компании.