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Летние ограничения на движение грузового транспорта введут в Казахстане

Национальная компания «ҚазАвтоЖол» напоминает, что в летний период на территории Республики Казахстан ежегодно вводятся временные ограничения на движение тяжеловесных грузовых транспортных средств. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу компании.

Источник: Минтранспорта РК

Меры направлены на сохранение дорожного покрытия и обеспечение безопасности дорожного движения в условиях высокой температуры воздуха.

Сроки действия ограничений:

  • С 1 июня по 31 августа — в южных и западных регионах страны;
  • С 1 июня по 15 августа — в северных и восточных регионах.

Ограничения действуют при температуре воздуха выше +25°С, в дневное время.

Регионы с ограничением с 1 июня по 31 августа, с 10:00 до 22:00:

— Алматинская область;

— Атырауская область;

— Жамбылская область;

— Область Жетысу;

— Область Улытау;

— Карагандинская область;

— Кызылординская область;

— Туркестанская область;

— Мангистауская область.

Регионы с ограничением с 1 июня по 15 августа, с 11:00 до 21:00:

— Область Абай;

— Акмолинская область;

— Актюбинская область;

— Восточно-Казахстанская область;

— Западно-Казахстанская область;

— Карагандинская область;

— Костанайская область;

— Павлодарская область;

— Северо-Казахстанская область.

Причина ограничений — защита дорожного покрытия.

Асфальт в жаркую погоду становится уязвимым к деформациям под воздействием высоких нагрузок. Движение тяжёлых транспортных средств в этот период может привести к разрушению покрытия, образованию колейности и ям.

Соблюдение временных ограничений способствует:

— продлению срока службы автомобильных дорог;

— снижению расходов на восстановительные работы;

— обеспечению безопасности всех участников дорожного движения.