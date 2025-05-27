Летние ограничения на движение грузового транспорта введут в Казахстане

Меры направлены на сохранение дорожного покрытия и обеспечение безопасности дорожного движения в условиях высокой температуры воздуха.
Сроки действия ограничений:
- С 1 июня по 31 августа — в южных и западных регионах страны;
- С 1 июня по 15 августа — в северных и восточных регионах.
Ограничения действуют при температуре воздуха выше +25°С, в дневное время.
Регионы с ограничением с 1 июня по 31 августа, с 10:00 до 22:00:
— Алматинская область;
— Атырауская область;
— Жамбылская область;
— Область Жетысу;
— Область Улытау;
— Карагандинская область;
— Кызылординская область;
— Туркестанская область;
— Мангистауская область.
Регионы с ограничением с 1 июня по 15 августа, с 11:00 до 21:00:
— Область Абай;
— Акмолинская область;
— Актюбинская область;
— Восточно-Казахстанская область;
— Западно-Казахстанская область;
— Карагандинская область;
— Костанайская область;
— Павлодарская область;
— Северо-Казахстанская область.
Причина ограничений — защита дорожного покрытия.
Асфальт в жаркую погоду становится уязвимым к деформациям под воздействием высоких нагрузок. Движение тяжёлых транспортных средств в этот период может привести к разрушению покрытия, образованию колейности и ям.
Соблюдение временных ограничений способствует:
— продлению срока службы автомобильных дорог;
— снижению расходов на восстановительные работы;
— обеспечению безопасности всех участников дорожного движения.