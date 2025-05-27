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Актёр Глеб Калюжный прибыл в военкомат на отполированном чёрном «гелике»

Глеб Калюжный явился в московский призывной пункт для прохождения срочной службы, прибыв туда на стильном чёрном внедорожнике. Актёр сообщил, что был под впечатлением от просмотра фильма «Малыш», рассказывающего о событиях в Мариуполе, что и повлияло на его решение отслужить в армии.

Источник: Life.ru

Калюжный у военкомата. Видео © Life.ru.

В беседе с прессой Калюжный отметил, что рассчитывает в армии обрести новых верных друзей и признался, что на его решение отслужить повлиял просмотренный им фильм о 18-летнем рэпере из Донецка под названием «Малыш». Актёр также уточнил, что уже освоил обращение с оружием. Он хочет в элитные войска.

Напомним, что в марте Калюжный стал фигурантом уголовного дела за уклонение от воинской службы. В военкомате он даже пытался списать всё на сотрясение мозга, которого у него не было. В общей сложности он игнорировал повестки шесть лет, но после допроса в СК артист всё же явился в военный комиссариат, а затем принял решение отслужить. Известно, что поворотным моментом для него стала поездка в Донбасс.