Актёр Глеб Калюжный прибыл в военкомат на отполированном чёрном «гелике»

Напомним, что в марте Калюжный стал фигурантом уголовного дела за уклонение от воинской службы. В военкомате он даже пытался списать всё на сотрясение мозга, которого у него не было. В общей сложности он игнорировал повестки шесть лет, но после допроса в СК артист всё же явился в военный комиссариат, а затем принял решение отслужить. Известно, что поворотным моментом для него стала поездка в Донбасс.