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В Алтайском крае пошел снег

Снег пошел в столице Алтайского края Барнауле во вторник.

Источник: © РИА Новости

БАРНАУЛ, 27 мая — РИА Новости. Снег пошел в столице Алтайского края Барнауле во вторник, за несколько дней до этого в городе стояла жара, люди ходили в футболках и шортах, передает корреспондент РИА Новости.

Еще в пятницу барнаульцы жаловались на жару, а утром во вторник в городе пошел мокрый снег, температура в 10.00 (6.00 мск) — плюс 4 градуса.

При этом в Алтайском крае, по данным регионального гидрометцентра, с 26 по 30 мая действует штормовое предупреждение в связи с высокой пожароопасностью, а с 27 по 29 мая — еще одно предупреждение, на этот раз в связи с заморозками до минус 3 градусов. Однако снега синоптики на ближайшие дни не прогнозируют.