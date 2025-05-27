В Алтайском крае пошел снег

При этом в Алтайском крае, по данным регионального гидрометцентра, с 26 по 30 мая действует штормовое предупреждение в связи с высокой пожароопасностью, а с 27 по 29 мая — еще одно предупреждение, на этот раз в связи с заморозками до минус 3 градусов. Однако снега синоптики на ближайшие дни не прогнозируют.