В Новочеркасске в колонию пытались передать печенье «с сюрпризом “

В Новочеркасске пресекли попытку контрабанды в исправительное учреждение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН по Ростовской области.
Сотрудники колонии обнаружили в посылке для одного из заключенных спрятанные мобильные телефоны, зарядные устройства и несколько пар наушников. Все было замаскировано под воздушный рис и печенье. Запрещенные предметы тщательно спрятали в упаковках с продуктами. Однако бдительные правоохранители заметили подвох. Все запрещенные предметы забрали.
В отношении гражданки, которая отправила посылку, был составлен материал об административном правонарушении. Дело будет направлен в мировой суд.
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