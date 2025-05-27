В Новочеркасске в колонию пытались передать печенье «с сюрпризом “

Сотрудники колонии обнаружили в посылке для одного из заключенных спрятанные мобильные телефоны, зарядные устройства и несколько пар наушников. Все было замаскировано под воздушный рис и печенье. Запрещенные предметы тщательно спрятали в упаковках с продуктами. Однако бдительные правоохранители заметили подвох. Все запрещенные предметы забрали.