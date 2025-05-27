Россияне стали чаще обращаться к психологам

В период проведения ЕГЭ и выпускных экзаменов школьникам важно избавляться от тревожных и негативных мыслей, заявила семейный психолог из Перми Яна Щербакова. Она отметила, что у выпускников часто возникают опасения относительно провала: многие считают, что недостаточное количество баллов на экзамене лишит их возможности поступить в вуз, что воспринимается как фатальный исход. Щербакова подчеркнула, что для успешной сдачи экзаменов нужно сохранять спокойствие и не допускать излишней тревоги.