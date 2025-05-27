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Россияне стали чаще обращаться к психологам

В России в первом квартале 2025 года объем мобильного интернет-трафика психологических онлайн-сервисов увеличился в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также и количество посещений подобных платформ выросло на 58%, говорится в аналитическом отчете Smart Ranking.

Средний возраст россиян, которые обращаются за помощью к психологическим онлайн-сервисам, снизился до 24 лет.

В России в первом квартале 2025 года объем мобильного интернет-трафика психологических онлайн-сервисов увеличился в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также и количество посещений подобных платформ выросло на 58%, говорится в аналитическом отчете Smart Ranking.

«В 2025 году мобильный интернет-трафик психологических онлайн-сервисов увеличился на 116%, а посещаемость таких сервисов выросла на 58%», — говорится в отчете, информацию передает ТАСС. Подобную статистику подтверждают ведущие представители телемедицинского рынка — «СберЗдоровье» и сервис «Ясно».

В исследовании подчеркивается, что средний возраст пользователей психологических онлайн-сервисов снизился до 24 лет. Руководитель службы поддержки сервиса «Ясно» Мария Игнатьева сообщила, что внутренняя аналитика платформы говорит о стабильном увеличении спроса на психологическую помощь среди россиян, особенно среди молодежи и женщин. Одной из ключевых причин этого явления стала популяризация тематики ментального здоровья в соцсетях, где обсуждение психологических вопросов перестало быть табу и стало частью общественного тренда.

По мнению экспертов, увеличение интереса к онлайн-терапии среди молодых пользователей может стать значительным фактором роста доходов для телемедицинских компаний, предоставляющих такие услуги. Это связано с тем, что поколение Z не только является самой многочисленной группой, но и рассматривается как стратегически важное для развития цифрового рынка в перспективе.

В период проведения ЕГЭ и выпускных экзаменов школьникам важно избавляться от тревожных и негативных мыслей, заявила семейный психолог из Перми Яна Щербакова. Она отметила, что у выпускников часто возникают опасения относительно провала: многие считают, что недостаточное количество баллов на экзамене лишит их возможности поступить в вуз, что воспринимается как фатальный исход. Щербакова подчеркнула, что для успешной сдачи экзаменов нужно сохранять спокойствие и не допускать излишней тревоги.