В самарском музее-галерее «Заварка» расскажут о будущем в кино и архитектуре

В субботу, 31 мая, в 16:00 в музее-галерее «Заварка» пройдет третья лекция из цикла «Архитектура в кадре» (12+). Тема встречи — «Архитектурные образы (анти)утопии в мировом кино». Лектор — исследователь кино, старший научный сотрудник Музея Эльдара Рязанова Олег Горяинов.
На лекции поговорят о том, как архитектура в кино отражает представления о будущем. В программе — анализ культовых фильмов, таких как «Метрополис» (12+) Фрица Ланга, «Бегущий по лезвию» (18+) Ридли Скотта и «Кин-дза-дза!» (12+) Георгия Данелия, а также менее известных картин, предсказавших образы сегодняшней реальности.
А уже на следующий день, в воскресенье, 1 июня, в 16:00 в «Заварке» пройдет обзорная экскурсия по дому Маштакова (6+). Этот особняк — один из ярких примеров деревянного зодчества Самары. Посетителям расскажут об истории здания и его владельцах — Михаиле Маштакове и Николае Маркове.
Вход на оба мероприятия — по билетам. Адрес: ул. Самарская, 207.
Ранее мы писали, 28 мая в 13:00 в галерее ремесел агентства социокультурных технологий в Самаре откроется выставка «Народный кутюр, или уйма всякого наряда» (0+).
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