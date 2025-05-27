В самарском музее-галерее «Заварка» расскажут о будущем в кино и архитектуре

А уже на следующий день, в воскресенье, 1 июня, в 16:00 в «Заварке» пройдет обзорная экскурсия по дому Маштакова (6+). Этот особняк — один из ярких примеров деревянного зодчества Самары. Посетителям расскажут об истории здания и его владельцах — Михаиле Маштакове и Николае Маркове.