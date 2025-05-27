Главные новости 27 мая 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 27 мая 2025 года.
Трамп рассматривает вариант введения санкций против России
Президент США Дональд Трамп может принять решение о введении ограничений в отношении Кремля до конца мая. Такой прогноз со ссылкой на информированный источник сделала газета Wall Street Journal. Трамп также может попытаться выйти из процесса урегулирования украинского кризиса.
В Северной Корее систему ПРО «Золотой купол» США назвали угрозой
ФБР вернется к расследованию дела о наркотиках в Белом доме
ФБР возобновит разбирательства, связанные с обнаружением кокаина в камере хранения для мобильных телефонов в Белом доме в июле 2023 года. Тогда президентом США был Джо Байден, и дело о наркотиках закрыли. Замдиректора ФБР Дэн Бонгино также анонсировал возвращение к расследованию ряда дел о коррупции.
В Британии не рассматривают наезд на толпу в Ливерпуле как теракт
Британская полиция квалифицирует наезд автомобиля на людей в Ливерпуле как единичный инцидент, а не как террористический акт. 26 мая машина врезалась в группу футбольных фанатов, отмечающих победу клуба в Английской премьер-лиге. В результате инцидента пострадали 30 человек.
Били Айлиш получила высшую награду American Music Awards
Американская певица Билли Айлиш получила награду музыкальной премии American Music Awards в номинации «Артист года». На церемонию награждения в Лас-Вегасе исполнительница не явилась, так как уехала в Европу на гастроли. На звание «Артист года» также претендовали Тейлор Свифт и Кендрик Ламар.