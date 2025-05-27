Главные новости 27 мая 2025 года

ФБР возобновит разбирательства, связанные с обнаружением кокаина в камере хранения для мобильных телефонов в Белом доме в июле 2023 года. Тогда президентом США был Джо Байден, и дело о наркотиках закрыли. Замдиректора ФБР Дэн Бонгино также анонсировал возвращение к расследованию ряда дел о коррупции.