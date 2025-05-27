Сотрудники турецкого отеля отомстили россиянке за плохой отзыв

Учительница в городе Артеме Приморского края натравила школьников на одноклассника из-за того, что ребенок пожаловался на нее родителям. Педагог отругала мальчика на уроке, а во время перемены не вступилась за ребенка, когда его избивали одноклассники. Авторы материала утверждают, что до инцидента четвероклассник пожаловался родителям на учительницу Татьяну Шахметову. Мать пострадавшего поговорила с директором и уладила конфликт, но педагог решила отомстить.