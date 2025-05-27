Неудачное покушение на Троцкого было совершено 85 лет назад

В Советском Союзе, который постепенно превращался из революционной вольницы в жесткое партийно-бюрократическое тоталитарное государство, такой человек выжить не мог. К концу 1927 года Троцкий закономерно проиграл партийную борьбу Сталину, который вскоре станет единоличным вождем, и был выслан сначала в Алма-Ату, а затем, в 1929 году, и заграницу. Высылка из СССР была почетной: бывшего вождя Красной армии не выбросили под руки с поезда по пересечении границы. Его отправили с женой и старшим сыном, который был внешне неотличим от отца, на теплоходе в Стамбул, позволив забрать огромный личный архив.