Осинькин покидает пост главного тренера самарского ПФК «Крылья Советов»

Главный тренер самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Игорь Осинькин покидает свой пост. Об этом сообщил сам клуб.
Там уточнили, что стороны решили не продлевать контракт, заканчивающийся в текущем месяце.
«Игорь Витальевич принял нашу команду в июле 2020-го и сразу решил поставленную задачу по ее возвращению в футбольную элиту. С приходом Игоря Осинькина в Самаре появилась молодая и самобытная команда, влюбившая в себя многих болельщиков из разных регионов РФ. В свой первый год в Футбольной национальной лиге игроки под руководством наставника установили множество рекордов и досрочно завоевали золотые медали первенства. Кроме того, второй раз в российской истории нашей команде удалось выйти в финал Кубка России», — отметили в «Крыльях Советов».
Клуб поблагодарил Осинькина за всю проделанную им работу, подчеркнув, что он навсегда останется в истории команды и в сердцах ее спортсменов.
К слову, ранее стало известно, что футбольному тренеру Валерию Карпину разрешили совмещать работу главным тренером национальной сборной с деятельностью в московском «Динамо».