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Осинькин покидает пост главного тренера самарского ПФК «Крылья Советов»

Стороны решили не продлевать заканчивающийся в мае контракт.

Источник: Аргументы и факты

Главный тренер самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Игорь Осинькин покидает свой пост. Об этом сообщил сам клуб.

Там уточнили, что стороны решили не продлевать контракт, заканчивающийся в текущем месяце.

«Игорь Витальевич принял нашу команду в июле 2020-го и сразу решил поставленную задачу по ее возвращению в футбольную элиту. С приходом Игоря Осинькина в Самаре появилась молодая и самобытная команда, влюбившая в себя многих болельщиков из разных регионов РФ. В свой первый год в Футбольной национальной лиге игроки под руководством наставника установили множество рекордов и досрочно завоевали золотые медали первенства. Кроме того, второй раз в российской истории нашей команде удалось выйти в финал Кубка России», — отметили в «Крыльях Советов».

Клуб поблагодарил Осинькина за всю проделанную им работу, подчеркнув, что он навсегда останется в истории команды и в сердцах ее спортсменов.

К слову, ранее стало известно, что футбольному тренеру Валерию Карпину разрешили совмещать работу главным тренером национальной сборной с деятельностью в московском «Динамо».