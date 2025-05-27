Осинькин покидает пост главного тренера самарского ПФК «Крылья Советов»

«Игорь Витальевич принял нашу команду в июле 2020-го и сразу решил поставленную задачу по ее возвращению в футбольную элиту. С приходом Игоря Осинькина в Самаре появилась молодая и самобытная команда, влюбившая в себя многих болельщиков из разных регионов РФ. В свой первый год в Футбольной национальной лиге игроки под руководством наставника установили множество рекордов и досрочно завоевали золотые медали первенства. Кроме того, второй раз в российской истории нашей команде удалось выйти в финал Кубка России», — отметили в «Крыльях Советов».