Сергей Собянин рассказал о планах благоустройства в Зеленограде

Благоустройство затронет не только зону у пруда, но и дворовые территории в пяти районах Зеленограда. В работы включат участки в Крюкове между корпусами 2027 и 2028, Старом Крюкове — у корпусов 842 и 829, Савелках — у корпуса 337, Матушкине — у дома 2 по Березовой аллее и в Силине — двор дома 1206. На детских площадках появятся новые игровые комплексы, в спортивных зонах — новые тренажеры, а в тихих зонах — лавочки.