Министерство по налогам и сборам сообщило цены на сигареты с 1 июня

Стало известно, что сигареты не подорожают в Беларуси с 1 июня. Ежемесячную информацию о корректировке цен на сигареты опубликовало Министерство по налогам и сборам.
Напомним, что у белорусских производителей и импортеров табачной продукции есть возможность каждый месяц декларировать максимальные розничные цены. Но с 1 июня изменения цен на сигареты в Беларуси не будет.
В МНС проинформировали, что сейчас компании повышать цены на табачные изделия не станут.
Из новшеств — только появление в линейке Гродненской табачной фабрики «Неман» сигарет «Минск MS» по цене 3,9 белорусского рубля за пачку.
К слову, МВД опубликовало карту полного запрета курения в Минске.
Тем временем ГАИ сказала белорусам ездить с включенным ближним светом фар с 25 мая.