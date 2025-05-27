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Министерство по налогам и сборам сообщило цены на сигареты с 1 июня

В Беларуси сигареты не будут дорожать с 1 июня.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, что сигареты не подорожают в Беларуси с 1 июня. Ежемесячную информацию о корректировке цен на сигареты опубликовало Министерство по налогам и сборам.

Напомним, что у белорусских производителей и импортеров табачной продукции есть возможность каждый месяц декларировать максимальные розничные цены. Но с 1 июня изменения цен на сигареты в Беларуси не будет.

В МНС проинформировали, что сейчас компании повышать цены на табачные изделия не станут.

Из новшеств — только появление в линейке Гродненской табачной фабрики «Неман» сигарет «Минск MS» по цене 3,9 белорусского рубля за пачку.

К слову, МВД опубликовало карту полного запрета курения в Минске.

Тем временем ГАИ сказала белорусам ездить с включенным ближним светом фар с 25 мая.