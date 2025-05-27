Прокуратура обжаловала приговор мигрантам за изнасилование девушки

Преступление произошло в июне 2024 года в районе бухты Лазурная, где группа мужчин, угрожая ножом, совершила нападение. Четверо подозреваемых были задержаны в аэропорту при попытке покинуть страну, однако дело в отношении одного из них прекратили в связи с его смертью.