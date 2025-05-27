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Прокуратура обжаловала приговор мигрантам за изнасилование девушки

Прокуратура Приморского края направила в суд апелляционное представление с требованием пересмотреть приговор трем иностранным гражданам, осужденным за изнасилование девушки на пляже Владивостока.

Прокуратура Приморского края направила в суд апелляционное представление с требованием пересмотреть приговор трем иностранным гражданам, осужденным за изнасилование девушки на пляже Владивостока. Ранее суд назначил фигурантам наказание от 5 до 5,5 лет колонии общего режима, тогда как государственный обвинитель настаивал на 9 годах лишения свободы для каждого.

Преступление произошло в июне 2024 года в районе бухты Лазурная, где группа мужчин, угрожая ножом, совершила нападение. Четверо подозреваемых были задержаны в аэропорту при попытке покинуть страну, однако дело в отношении одного из них прекратили в связи с его смертью.

Осужденные полностью возместили потерпевшей моральный вред в размере 150 тысяч рублей с каждого, но прокуратура считает назначенное наказание несоразмерным тяжести преступления.

«Прокуратура Советского района г. Владивостока внесла апелляционное представление в Приморский краевой суд с постановкой вопроса об усилении наказания виновным вплоть до максимально возможного», — сообщило ведомство.

Ранее сообщалось, что МВД и ФСБ задержали скрывавшегося вора в законе по кличке Леха Московский.