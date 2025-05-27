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Пляжные «Крылья Советов» начали сезон с крупного поражения от «Краснодара-ЮМР»

Матч прошел 26 мая в Анапе. Волжане уступили с разницей в три мяча — 1:4 (12+).

Матч прошел 26 мая в Анапе. Волжане уступили с разницей в три мяча — 1:4 (12+).

Южане вышли вперед на 3-й минуте встречи благодаря точному удару Сикиньи. Далее преимущество «Краснодара-ЮМР» увеличили Дмайш, Александр Волков и Каике — 0:4. Отличились на 9-й, 18-й и 22-й соответственно.

Самарцы забили гол престижа только в третьем периоде, на 33-й. Мяч на счету Бенжиньи — 1:4.

«Не хватило креативности и силовых качеств. А так действовали неплохо. Будем играть и становиться все лучше и лучше», — сказал после матча футболист пляжных «КС» Егор Мовсисян.

Следующий матч клуба из 63-го региона состоится сегодня вечером против «Анапы» (12+). До этого главная команда Самары рассталась с Игорем Осинькиным, который работал в команде с лета 2020 года.

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