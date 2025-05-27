В Приморье от голодной смерти спасли истощенного детеныша нерпы. Фото

«Спасатель МЧС России Руслан Бородин, находясь в свободное от службы время с друзьями на рыбалке, наткнулся на истощенного тюленя», — написало ведомство в своем telegram-канале. Там добавили, что Руслан перенес детеныша в прохладное помещение своего дома, где укрыл и напоил.