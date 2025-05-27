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В Приморье от голодной смерти спасли истощенного детеныша нерпы. Фото

В Приморском крае сотрудники службы спасения предотвратили гибель детеныша нерпы от истощения. Об этом сообщили в МЧС России по Приморскому краю.

Сотрудник МЧС России отнес истощенное животное в прохладное помещение и накормил.

В Приморском крае сотрудники службы спасения предотвратили гибель детеныша нерпы от истощения. Об этом сообщили в МЧС России по Приморскому краю.

«Спасатель МЧС России Руслан Бородин, находясь в свободное от службы время с друзьями на рыбалке, наткнулся на истощенного тюленя», — написало ведомство в своем telegram-канале. Там добавили, что Руслан перенес детеныша в прохладное помещение своего дома, где укрыл и напоил.

После оказания первичной помощи животное было передано сотрудникам лесоохраны, которые организовали его транспортировку в реабилитационный центр. В настоящее время детеныш находится под наблюдением экспертов.

Ранее в Санкт-Петербурге была спасена ладожская нерпа, обнаруженная под бетонной плитой вблизи «Лахта Центра». После прохождения необходимого лечения животное планируется вернуть в естественную среду обитания, передает «360.ru».

.Фото: Telegram-канал МЧС Приморского края.