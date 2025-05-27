Актер Глеб Калюжный пафосно ушел в армию. Видео

Ранее сообщалось, что в отношении 26-летнего Глеба Калюжного было возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от прохождения военной службы. Актер не являлся по повесткам в военкомат на протяжении шести лет и не имел оснований для отсрочки. В результате, перед Калюжным встал выбор между колонией и армией, и он предпочел последний вариант. Артист обращался с просьбой направить его в оркестровые войска, чтобы иметь возможность продолжать заниматься музыкой во время службы.