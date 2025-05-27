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Призванный в армию актер Калюжный приехал в военкомат на дорогом внедорожнике

Известный российский актер Глеб Калюжный прибыл в военкомат в Москве, откуда отправится на прохождение срочной службы.

Известный российский актер Глеб Калюжный прибыл в военкомат в Москве, откуда отправится на прохождение срочной службы. В армию он пойдет под музыку из сериала «Солдаты».

По данным телеграм-канала Shot, проводить 26-летнего актера в армию также приехали его агент, бабушка, тетя и сестра.

В то же время сам актер заявил, что ждет от службы в армии новых навыков и друзей. При этом он отметил, что уже умеет обращаться с оружием.

Калюжный также признался, что на него произвели огромное впечатление съемки в фильме «Малыш». Это военная драма о событиях в Мариуполе, в центре внимания которой — 18-летний парень из Донецка. В киноленте юноша становится добровольцем, чтобы спасти свою мать.

Ранее сообщалось, что против актера Калюжного возбудили уголовное дело об уклонении от армии.