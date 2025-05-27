Чемпионат России по ММА в Самаре станет самым конкурентным за последние 7 лет

Представители областной федерации рассказали об особенностях предстоящего турнира (12+).
Чемпионат России по ММА пройдет в столице 63-го региона с 30 мая по 1 июня. Участвовать в нем будет в том числе чемпионка мира Ангелина Стрекалина из Тольятти. Об этом она сообщила в интервью журналисту «МК в Самаре».
Отправили приглашения и нескольким именитым спортсменам. Например, Хабибу Нурмагомедову. Но учитывают плотный график, бои и тренировки. Поэтому полной уверенности в визите почетных гостей пока нет.
Также областная федерация по смешанным единоборствам объяснила, почему нынешний чемпионат России будет самым конкурентным за последние 7 лет:
«С 2025 года, в соответствии с правилами международной ассоциации MMA World, к участию в соревнованиях в возрастной категории “мужчины и женщины” допускаются спортсмены, имеющие профессиональный рекорд до пяти боев. При условии отсутствия чемпионских поясов и долгосрочных контрактов с промоутерскими организациями».
В организации добавили: с учетом таких изменений победители и призеры прошлых лет, которые недавно запустили профессиональную карьеру, смогут вернуться на ринг:
«Вновь поборются за титулы чемпионов России и мира. Это существенно повысит уровень турнира, который пройдет в Самаре».