Чемпионат России по ММА в Самаре станет самым конкурентным за последние 7 лет

Чемпионат России по ММА пройдет в столице 63-го региона с 30 мая по 1 июня. Участвовать в нем будет в том числе чемпионка мира Ангелина Стрекалина из Тольятти. Об этом она сообщила в интервью журналисту «МК в Самаре».