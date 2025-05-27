Глава СК поручил расследовать дело обманутых дольщиков в ЖК «Садовая» в Самаре

Обманутые дольщики в многострадальном долгострое ЖК «Садовая» следят за развитием дела. Глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией.
Руководитель ведомства поручил продолжить расследование дела.
Дело началось еще в 2005 году. Тогда женщина купила квартиру в еще не возведенном доме. За все это время его так и не смогли сдать.
Тем не менее, строительная фирма «Стройпроектсервис» продолжала получать деньги с дольщиков. В результате, на сегодняшний день у дольщиков нет ни квартир ни денег.
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