Штраф до 1260 рублей. ГТК напомнил, за какие действия на границе белорусам грозит до 5 лет тюрьмы

По словам представителей ведомства, одним из наиболее частых нарушений при пересечении границы является отсутствие декларации на перевозимые деньги.
Правило № 1 гласит, что белорусы, у которых с собой имеется сумма больше 10 тысяч долларов (в том числе в эквиваленте и в разных валютах) обязаны заполнить декларацию в электронном или бумажном виде и проследовать по красному коридору. При этом в ГТК добавили: правило действует как на ввоз, так и на вывоз денег за пределы ЕАЭС.
Но это ещё не всё. Правило № 2 напоминает: если у белоруса с собой сумма больше 100 тысяч долларов, тот обязан не только заполнить декларацию, но и предоставить документы, подтверждающие происхождение таких денег. За несоблюдение данных требований — штраф от 5 до 30 базовых величин (210−1260 рублей на данный момент) с возможной конфискацией средств.
Когда грозит «уголовка»?
Кроме того, в ГТК обратили внимание: при незаконном перемещении незадекларированных сумм в размере, превышающем в эквиваленте 30 тысяч долларов, белорусу может грозить уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на 5 лет. Это предусмотрено ч. 2 ст. 228 УК РБ.