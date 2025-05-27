Штраф до 1260 рублей. ГТК напомнил, за какие действия на границе белорусам грозит до 5 лет тюрьмы

Правило № 1 гласит, что белорусы, у которых с собой имеется сумма больше 10 тысяч долларов (в том числе в эквиваленте и в разных валютах) обязаны заполнить декларацию в электронном или бумажном виде и проследовать по красному коридору. При этом в ГТК добавили: правило действует как на ввоз, так и на вывоз денег за пределы ЕАЭС.