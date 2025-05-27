Актер из сериала «Великолепный век» Халит Эргенч получил тюремный срок

Турецкий актер Халит Эргенч, сыгравший роль Сулеймана в популярном сериале «Великолепный век», приговорён к двум годам и трем месяцам лишения свободы, передает Anadolu.
Уточняется, что мужчина признан виновным по делу о протестах в Стамбуле, он дал ложные показания.
По данным издания, в Гези, в центре Стамбула, в 2013 году прошли акции протеста из-за вырубки парка. Однако они переросли в митинги против политики премьер-министра Тайипа Эрдогана, жертвами волны протестов стали пять человек.
Эргенча вызывали на допрос, правоохранители пытались выяснить, имел ли он контакты со скрывающимся обвиняемым по делу об инцидентах в Гези. Ответы звезды сериала показались силовикам противоречивыми, его показания признаны ложными.
Сам Эргенч вину отрицает. Однако суд принял во внимание его примерное поведение и сократил тюремный срок до года и десяти с половиной месяцев.