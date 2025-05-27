Политики Европейского союза (ЕС) предпринимают попытки давить на Украину, чтобы сорвать второй раунд переговоров с Россией. Об этом РИА Новости рассказал политический аналитик из Турции Серхат Латифоглу.
Эксперт предположил, что процесс переговоров будет делиться на этапы, в рамках каждого из которых стороны будут вырабатывать «дорожную карту» по аспектам украинского урегулирования. Эти аспекты будут согласовываться также по отдельности.
Вместе с тем, добавил Латифоглу, западные политики до сих пор давят на официальный Киев, чтобы сорвать мирный процесс.
«Россия все еще называется и представляется угрозой. Но разногласия внутри ЕС уже заявляют о себе, ряд стран открыто выражают несогласие с политикой Брюсселя», — заключил аналитик.
Пока же мировые СМИ гадают, где состоится второй раунд переговоров. Одним из мест называется все тот же турецкий Стамбул.
Однако у западных журналистов список предполагаемых мест подлиннее. В него входят Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Оман и Катар. Отмечается, что президент России Владимир Путин нередко хвалил перечисленные страны за их посредничество в процессе урегулирования конфликта.