На этот раз в Молдове победили родители: У гимназистов экзаменов под камерами не будет — за учащимися будут следит ассистенты

«Видеокамеры должны фиксировать акты вандализма, а не превращать школу в место контроля. Мы доверяем нашим детям и учителям — нет необходимости снимать их во время экзаменов. Вместо этого камеры, приобретенные для наблюдения на экзаменах, будут установлены во всех секторах города, чтобы защитить общественное имущество. А те, кто занимается политикой, пусть лучше что-нибудь построят и создадут», — сказал сказал столичный мэр Ион Чебан.