Гимназисты не будут сдавать экзамены под камерами.
Об этом сообщил столичный примар Ион Чебан.
«Видеокамеры должны фиксировать акты вандализма, а не превращать школу в место контроля. Мы доверяем нашим детям и учителям — нет необходимости снимать их во время экзаменов. Вместо этого камеры, приобретенные для наблюдения на экзаменах, будут установлены во всех секторах города, чтобы защитить общественное имущество. А те, кто занимается политикой, пусть лучше что-нибудь построят и создадут», — сказал сказал столичный мэр Ион Чебан.
Ранее родители столичных школьников подписали петицию с просьбой не устанавливать камеры в школьных кабинетах на время экзаменов.
Однако, как уточнил министр образования Дан Перчун, наблюдение будут осуществлять только ассистенты, направленные в экзаменационные аудитории. Еще не понятно, наблюдатели что хуже.
Кстати, Перчун обвинил Чебана в том, что установка камер — инициатива градоначальника. В общем, чиновники запутались в показаниях.
Ранее предполагалось, что наблюдатели будут мониторить видеозаписи с камер и не заходить аудитории.
Напомним, что в этом году за выпускными экзаменами в гимназиях будут следить более 1000 наблюдателей — это студенты высших учебных заведений, преподаватели университетов и делегированные представители гражданского общества.
Кампания была инициирована в 2024 году Министерством образования и Национальным агентством по куррикулуму и оценке и призвана продвигать честность на выпускных экзаменах и бороться со списыванием.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Перед выборами репрессии в Молдове крепчают: Что стоит за политическим преследованием башкана Гагаузии Евгении Гуцул.
Сегодня исполняется ровно год, как прошло первое заседание по политическому делу башкана Гагаузии (далее…).
Премьер Молдовы заклеймил руководителей Приднестровья, назвав их преступниками: «Речан взял на себя роль крутого брутала, который хочет быть круче варёного яйца и радикальнее Санду, которая ведёт себя осторожнее» — мнение политика из Левобережья.
О какой такой реинтеграции Левобережья можно говорить, если даже в высших кругах Молдовы считают что в руководстве Приднестровья окопались «преступники»? (далее…).
Односельчанка Майи Санду через адвоката потребовала в суде проведение психиатрической экспертизы президента Молдовы: «Патологическая лживость и агрессивное поведение».
Адвокат односельчанки Майи Санду, на которую президент подала в суд за клевету, потребовал в суде проведение психиатрической экспертизы главы государства (далее…).