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В школах Башкирии отменят уроки обществознания для 6−8-х классов

В школах Башкирии отменят уроки обществознания для 6−8-х классов. Решение принято на федеральном уровне.

Источник: Башинформ

«И действительно, как мы говорили и как обсуждали, со следующего года обществознание будет изучаться с 9-го класса, а оставшееся время будет отведено на изучение истории нашей страны», — сказал министр просвещения России Сергей Кравцов на брифинге по итогам 2024−2025 учебного года в правительстве РФ.

Министр добавил, что параллельно началась разработка государственных учебников, и у нас завершена работа над государственными едиными учебниками по истории для 5−9-х классов, а также для учебников обществознания с 9-го по 11-й класс.

Ранее сообщалось, что обществознание останется в программах 8-х классов до 1 сентября 2026, соответствующий приказ минпросвещения был опубликован на портале правовой информации.