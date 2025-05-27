В школах Башкирии отменят уроки обществознания для 6−8-х классов

«И действительно, как мы говорили и как обсуждали, со следующего года обществознание будет изучаться с 9-го класса, а оставшееся время будет отведено на изучение истории нашей страны», — сказал министр просвещения России Сергей Кравцов на брифинге по итогам 2024−2025 учебного года в правительстве РФ.