Фермеры в Акмолинской области не могут выгнать с полей сайгаков

«У нас в хозяйстве — это около 20 тысяч гектаров земли. Сегодня пятый день, как 10 экипажей автомобилей и мотоциклов пытаются выгнать их с полей и сохранить посевы. Люди работают на пределе человеческих возможностей, с рассвета до ночи за рулем и не видят просвета. Лаву многотысячных сайгаков не останавливают ни машины, ни звуковые сигналы, ни реки. При встрече с ними в поле человека одолевает ужас. Труженики, которые обеспечивают нас хлебом, обязаны сегодня решать проблему государственной важности. Они находятся в отчаянии и видят свое бессилие», — заявил Галымхан Саханов.