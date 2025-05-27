Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России планируют запретить упаковку для еды из полистирола

Запрет на вспененный полистирол для упаковки яиц будет введен после подтверждения возможности его замены на картонные аналоги.

Источник: Комсомольская правда

Минприроды России разрабатывает меры по ограничению использования полистирольной упаковки для пищевых продуктов, включая упаковку для куриных яиц. Об этом сообщил замглавы министерства Денис Буцаев.

«В первую очередь следует запрещать то, что мы не можем переработать совсем. Например, полистирол», — отметил он в беседе с ТАСС.

По словам чиновника, в первую очередь планируется запретить материалы, которые невозможно переработать. Полистирол, который легко крошится на мелкие части и практически не поддается переработке из-за сильного загрязнения, попадает в эту категорию.

Буцаев уточнил, что запрет на вспененный полистирол для упаковки яиц будет введен после подтверждения возможности его замены на картонные аналоги.

Прежде врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Краснодарского края Екатерина Гузман рассказала, как обезопасить себя от опасных частиц микропластика.