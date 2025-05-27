В России планируют запретить упаковку для еды из полистирола

Минприроды России разрабатывает меры по ограничению использования полистирольной упаковки для пищевых продуктов, включая упаковку для куриных яиц. Об этом сообщил замглавы министерства Денис Буцаев.
«В первую очередь следует запрещать то, что мы не можем переработать совсем. Например, полистирол», — отметил он в беседе с ТАСС.
По словам чиновника, в первую очередь планируется запретить материалы, которые невозможно переработать. Полистирол, который легко крошится на мелкие части и практически не поддается переработке из-за сильного загрязнения, попадает в эту категорию.
Буцаев уточнил, что запрет на вспененный полистирол для упаковки яиц будет введен после подтверждения возможности его замены на картонные аналоги.
Прежде врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Краснодарского края Екатерина Гузман рассказала, как обезопасить себя от опасных частиц микропластика.