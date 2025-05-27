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Минюст России предложил в четыре раза увеличить один штраф для родителей

Издание «Ведомости», ссылаясь на собственные источники, сообщило, что Минюст РФ предложил в четыре раза увеличить штраф за неисполнение родительских обязанностей.

Издание «Ведомости», ссылаясь на собственные источники, сообщило, что Минюст РФ предложил в четыре раза увеличить штраф за неисполнение родительских обязанностей.

Уточняется, что соответствующие поправки были внесены ко второму чтению законопроекта об усилении ответственности за демонстрацию нацистской символики. Как отмечается в материале издания, правкомиссия в настоящий момент уже одобрила внесение данной инициативы ко второму чтению.

«Штраф за неисполнение родительских обязанностей, согласно поправкам, планируется увеличить до 500−2000 рублей», — отметили «Ведомости».

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