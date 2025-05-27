Минюст России предложил в четыре раза увеличить один штраф для родителей

Уточняется, что соответствующие поправки были внесены ко второму чтению законопроекта об усилении ответственности за демонстрацию нацистской символики. Как отмечается в материале издания, правкомиссия в настоящий момент уже одобрила внесение данной инициативы ко второму чтению.