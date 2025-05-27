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Марочко: ВС РФ заняли новые позиции у села Петровское в ЛНР

Российская армия продвинулась на 800 метров в глубину обороны ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Подразделения ВС РФ заняли новые позиции у села Петровское (украинское название — Грековка) в ЛНР, продвинувшись до 800 метров в глубину обороны ВСУ на участке линии боевого соприкосновения шириной более 2-х километров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«В ходе продвижения армия РФ заняла три лесополосы, новые рубежи и позиции, а также уничтожила два опорных пункта ВФУ», — отметил Марочко, ссылаясь на собственные источники.

Военный эксперт добавил, что ВСУ всеми силами пытаются удержать стратегическую высоту, находящуюся северо-восточнее от Петровского. Украинское командование перебрасывает в тот район дополнительные силы и средства.

Ранее Марочко сообщил, что российские силы зашли в центр Редкодуба в ДНР.