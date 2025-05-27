Создан прототип системы предотвращения аварий на электросамокатах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» создали прототип автоматизированной системы предотвращения аварий на электросамокатах. При помощи комплекса датчиков обнаружения препятствий разработка позволит снизить аварийность при использовании самокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) на улицах города, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Мы разработали прототип модуля для автоматизированного обнаружения препятствий на пути электросамоката. Наша система функционирует при помощи комплекса датчиков: дальномеров, камеры, ультразвукового датчика расстояния до цели, а также алгоритмов распознавания препятствий. Благодаря своей компактности устройство может быть встроено в рулевую колонку самоката и не будет ограничивать перемещения оператора», — привели в пресс-службе слова ассистента кафедры систем автоматизированного проектирования (САПР) СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Георгия Колева.
Уточняется, что популярность электросамокатов обусловлена их удобством, экологичностью и доступностью. В распоряжении российских компаний-операторов находится 192 тыс. электросамокатов. Такая широкая доступность приводит к тому, что часто их используют люди без должной подготовки — это увеличивает вероятность аварий. Даже при максимально допустимой скорости в 25 км/ч СИМ могут представлять опасность для участников движения и пешеходов. По данным статистики, с января по сентябрь 2023 года на территории России было зафиксировано 2,64 тыс. ДТП с участием электросамокатов и СИМ.
По данным пресс-службы вуза, вес разработанного в ЛЭТИ устройства составляет 360 г, а размер модуля — 10×20 см. Датчики в его корпусе расположены таким образом, что суммарный угол обзора при виде сверху составляет 108 градусов, а при виде сбоку — 42 градуса относительно параллели горизонта. Это способствует получению полной и точной информации о наличии препятствий вокруг, что позволяет эффективно реагировать на возможные угрозы.
Комплекс датчиков фиксирует информацию об окружении со скоростью 0,7 секунды. Такой показатель позволяет своевременно и плавно снизить скорость или полностью остановиться в случае возникновения препятствия. Для автоматизированного управления системой используется недорогой одноплатный компьютер. Так как модуль потребляет немного энергии, система способна питаться от аккумулятора самоката. Однако для стабилизации напряжения и удобства подключения других устройств ученые разработали специальную плату.
«В дальнейшем планируется расширение функциональности устройства, а также проведение дополнительных тестов и оптимизация производства. Наша разработка позволит повысить уровень безопасности на дорогах и улучшить пользовательский опыт при использовании самокатов и других средств индивидуальной мобильности», — добавил Колев.