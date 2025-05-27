Создан прототип системы предотвращения аварий на электросамокатах

Уточняется, что популярность электросамокатов обусловлена их удобством, экологичностью и доступностью. В распоряжении российских компаний-операторов находится 192 тыс. электросамокатов. Такая широкая доступность приводит к тому, что часто их используют люди без должной подготовки — это увеличивает вероятность аварий. Даже при максимально допустимой скорости в 25 км/ч СИМ могут представлять опасность для участников движения и пешеходов. По данным статистики, с января по сентябрь 2023 года на территории России было зафиксировано 2,64 тыс. ДТП с участием электросамокатов и СИМ.