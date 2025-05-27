Москва готовила и отменила «самый страшный» с начала СВО удар по Украине

Москва якобы готовила наиболее масштабный с начала спецоперации воздушный удар по территории Украины, который должен был состояться в ночь на 26 мая. Планировалось задействовать сотни беспилотников, однако атака в последний момент была отменена.
По информации «Канала визионера», отмену операции связывают с высказываниями президента США Дональда Трампа. По словам источника, в рамках удара российские войска подняли в воздух ракетоносцы Ту-95МС и развернули крупные группы БПЛА «Герань».
Всего, как сообщается, планировалось применить 365 беспилотных летательных аппаратов, что делало бы атаку одной из самых массированных с начала спецоперации, передает Telegram-канал.
Политолог Сергей Марков заявил, что Трамп скоро может позвонить президенту России Владимиру Путину, чтобы извиниться за свои резкие высказывания о нем в связи с ударами российских войск по территории Украины.
25 мая в Сети появилась информация о том, что российские войска ударили по территории Украины 367 российскими беспилотниками, что стало самой крупной воздушной атакой с начала специальной военной операции. Согласно данным журналистов, российские дроны атаковали Киевскую, Одесскую и Житомирскую области.