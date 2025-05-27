Школьный учебник по беспилотникам появился в России

В России появился школьный учебник по беспилотным летательным аппаратам. Об этом в понедельник, 26 мая, сообщила группа компаний «Геоскан», разработавшая пособие совместно с издательством «Просвещение».
Уточняется, что учебник уже включили в федеральный перечень. В пособии описывается устройство дронов и основы ручного пилотирования, а также программирование автономных полетов. Учебник рассчитан на 34 учебных часа.
— Это не сухая теория, а проверенный на практике материал. (…) Эксперты ГК «Просвещение» помогли подготовить издание в соответствии с федеральной рабочей программой и разработать его методический аппарат с учетом лучших педагогических практик и особенностей восприятия современных школьников, — написали в Telegram-канале компании.
Еще в августе 2023 года Минпросвещения сообщило, что школьники в 10−11-х классах будут изучать основы управления и применения беспилотных летательных аппаратов.
Помощник российского президента Владимир Мединский заявил, что план президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта войдет в учебники по истории России. Он также добавил, что «мы живем в историческую эпоху».