Школьный учебник по беспилотникам появился в России

— Это не сухая теория, а проверенный на практике материал. (…) Эксперты ГК «Просвещение» помогли подготовить издание в соответствии с федеральной рабочей программой и разработать его методический аппарат с учетом лучших педагогических практик и особенностей восприятия современных школьников, — написали в Telegram-канале компании.