В Смоленской области продолжает развиваться цифровой спорт

Оборудование, использовавшееся для компьютерного спорта, будет передано в муниципалитеты для создания новых отделений. Это позволит еще большему числу молодых людей развивать одновременно физические и интеллектуальные способности, что и является особенностью фиджитал-спорта, — подчеркнул в заключение Василий Анохин.