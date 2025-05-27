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В Смоленской области продолжает развиваться цифровой спорт

Очередная фиджитал-площадка откроется во Дворце спорта’Юбилейный в областном центре.

Источник: Комсомольская правда

В учреждении отремонтируют помещения, закупят мебель и установят современное оборудование. Также будет выполнено оформление в соответствии с требованиями Министерства спорта РФ, включая специальное брендирование, — написал в своём Телеграм-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин.

В «Юбилейном» уже есть класс для занятий компьютерным спортом, где три года тренируются талантливые спортсмены из Смоленска. Планируется, адаптировать дополнительные помещения для развития фиджитал-направления, — отметил глава региона.

Оборудование, использовавшееся для компьютерного спорта, будет передано в муниципалитеты для создания новых отделений. Это позволит еще большему числу молодых людей развивать одновременно физические и интеллектуальные способности, что и является особенностью фиджитал-спорта, — подчеркнул в заключение Василий Анохин.