Сенатор Епифанова рассказала, как взыскать алименты на детей

Сенатор напомнила, что с 25 мая в России начал действовать Единый федеральный реестр должников по алиментам. В открытом доступе в нём публикуются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения неплательщика, сумма задолженности и сведения о производстве. По её мнению, сначала нововведение будет носить скорее предупредительный характер, однако в будущем попавшие в этот список граждане могут столкнуться с ограничениями при получении государственных услуг, оформлении кредитов, регистрации личного транспорта и другими мерами давления.