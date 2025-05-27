Сенатор Епифанова рассказала, как взыскать алименты на детей

Родителю, не получающему алиментов, следует обратиться в суд с иском о принудительном взыскании, заявила сенатор и эксперт АСИ Ольга Епифанова в интервью RT. После получения исполнительного листа документы передаются в Федеральную службу судебных приставов (ФССП), которая, согласно закону «Об исполнительном производстве», располагает широким набором мер воздействия. К ним относятся автоматическое списание средств с банковских счетов должника, арест имущества — от недвижимости до автомобилей — с последующей его реализацией.
Епифанова подчеркнула, что среди наиболее эффективных мер — временный запрет на выезд за границу, применяемый при долге от 10 тыс. рублей, а также приостановление действия водительских прав при тех же условиях. Последнее допустимо только в случае, если это не лишает должника единственного источника дохода.
Также она указала, что сведения о должниках публикуются в общедоступной базе данных исполнительных производств на официальном сайте ФССП. В случае бездействия судебного пристава, пострадавшей стороне рекомендуется подавать жалобы в его руководство, прокуратуру или оспаривать его действия (или бездействие) через суд.
По словам сенатора, Семейный кодекс предусматривает возможность взыскания неустойки с должника в размере 0,1% за каждый день просрочки выплаты. При злостном уклонении от обязательств возможно даже возбуждение дела о лишении родительских прав.
Епифанова отдельно отметила важность постоянного взаимодействия с ФССП, в том числе через портал «Госуслуги», а также тщательного сбора всей необходимой документации.
Сенатор напомнила, что с 25 мая в России начал действовать Единый федеральный реестр должников по алиментам. В открытом доступе в нём публикуются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения неплательщика, сумма задолженности и сведения о производстве. По её мнению, сначала нововведение будет носить скорее предупредительный характер, однако в будущем попавшие в этот список граждане могут столкнуться с ограничениями при получении государственных услуг, оформлении кредитов, регистрации личного транспорта и другими мерами давления.
Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьёв объяснил, как выйти из реестра должников по алиментам.